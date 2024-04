Immobile Lazio, Lotito: «Il suo futuro? Ha un contratto, ma non caccio nessuno e non obbligo le persone a restare»

Immobile Lazio, il presidente biancoceleste interviene riguardo il futuro del bomber capitolino e rilascia queste parole

Ai microfoni di Notizie.com in occasione del Consiglio nazionale di Forza Italia, ha parlato il presidente Lotito il quale si è soffermato sul futuro alla Lazio di Immobile

IMMOBILE – Immobile? Hanno un contratto, non ho aperto una porta e non ho cacciato nessuno, hanno un contratto. La volontà? Sono un rapporto duounivoco, non è che posso inchiodare qualcuno. Lo inchiodo e gli dico tu di qua non ti muovi, poi a fine stagione uno vede e valuta. Offerte? Non ci sono, ma perché mi devo fasciare la testa prima di rompermela…