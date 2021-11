Immobile è stato il grande protagonista di Lazio-Juventus, sia per la premiazione sia per quanto si è sentita la sua assenza

Il vero protagonista a tinte biancocelesti di Lazio-Juventus sedeva in tribuna. Parole che sembrano prive di senso, ma che trovano una spiegazione se quel protagonista è Ciro Immobile. Come evidenziato anche da La Repubblica, l’attacco della Lazio senza di lui è apparso evanescente, sterile, privo di punti di riferimento e di idee. Ed è per questo che, in una serata così amara, l’emozione più grande è stata la sua premiazione.

L’attaccante è stata la star prima del fischio inizio, quando è stato premiato per aver superato il record di Piola. Bellissimo poi è stato l’omaggio di tifosi con tanto di coreografia. E Ciro, sui social, ha voluto ringraziare proprio loro.

«Non trovo le parole per farvi capire l’emozione che ho provato. L’amore che mi avete dimostrato mi rende fiero perché significa che oltre ai gol ho lasciato qualcosa dentro ad ognuno di noi. Grazie davvero«.