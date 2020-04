Lazio, Immobile: «Ecco cosa ci disse Inzaghi nell’intervallo con l’Atalanta»

Immobile ha ripercorso la sua carriera a tu per tu con Damiano ‘Er Faina’. Il bomber della Lazio ha svelato qualche aneddoto

Una lunga diretta per raccontarsi. Ciro Immobile ha ripercorso tutte la tappe della sua carriera con Damiano Er Faina, su Instagram. Qui un estratto dell’intervista in cui racconta l’intervallo di quel famoso Lazio-Atalanta:

L’INTERVENTO INTEGRALE

ATALANTA – «Il mister si è arrabbiato tanto durante l’intervallo. Non stavamo in piedi, aveva ragione, non pensavamo, stavamo per i fatti nostri. Si è arrabbiato perchè non eravamo noi e lui sapeva cosa poteva fare la sua squadra, ci ha dato una spinta grande. Il rigore del 3-3 pesava tantissimo, Gollini sembrava enorme. Era un peccato sbagliare quel rigore e non rimontare quella partita».