Immobile Lazio, il DESTINO è segnato: Tudor ha QUESTO in mente per lui. Il piano

Immobile Lazio, il destino dell’attaccante è ormai segnato: ecco cosa ha in mente Igor Tudor per il futuro del giocatore

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile a dispetto delle tante voci di mercato è destinato a restare alla Lazio anche la prossima stagione, che lo accompagnerà alla scadenza del suo contratto.

Vuoi per adattabilità, vuoi per caratteristiche, vuoi per questione anagrafiche ma Igor Tudor, in ogni caso, non vede il capitano come un titolare della sua squadra. Ecco perchè nelle gerarchie partirà dietro Valentin Castellanos.