Immobile no limits: Ciro ci sarà anche con il Feyenoord

Nessun riposo per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio scenderà in campo nella sfida di domani contro il Feyenoord

Nessun riposo per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio scenderà in campo nella sfida di domani contro il Feyenoord, valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, dovrebbe essere lui a guidare il reparto offensivo dei capitolini. A confermare il tutto il fatto che ieri Cancellieri si è allenato solo in palestra. L’ex Verona sarebbe stato vittima di un leggero attacco influenzale. Soltanto all’ultimo Sarri deciderà se convocarlo o meno. Dunque toccherà a bomber Ciro, che ora punta a un nuovo record: basta un gol per superare Inzaghi nelle marcature europee in biancoceleste.