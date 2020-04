Lazio, Immobile: «È come un nuovo inizio di campionato, sarà difficile»

Il bomber della Lazio, durante l’evento organizzato da Sky Sport, ha parlato anche di come la squadra si stia preparando al rientro

Sky Sport ha organizzato un evento per cercare di far divertire i propri abbonati: una partita alla Playstation tra tutti i campioni di ieri e di oggi.

Tra gli invitati c’è anche Ciro Immobile, che ha parlato anche di come la Lazio si stia preparando al rientro: «Le ambizioni restano uguali, ma in questo momento abbiamo pensato poco al campo. Dovremo essere bravi a prepararci mentalmente, saranno dodici partite importantissime per continuare il nostro sogno. È come un nuovo inizio di campionato, sarà difficile ma ce la metteremo tutta per far tornare il sorriso alla gente. Record Higuain? Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo personale. Sarebbe bello, vedremo come ci ritroveremo con le gambe dopo la sosta».