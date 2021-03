Lazio, Immobile è fiero: «Usciamo a testa alta. Torneremo presto» FOTO

Ciro Immobile, con un post sul proprio profilo Instagram, ha mostrato tutto il suo orgoglio per il cammino in Champions della Lazio

Termina all’Allianz Arena di Monaco di Baviera l’avventura in Champions League della Lazio. I biancocelesti escono agli ottavi di finale contro i campioni del Mondo del Bayern Monaco. Nonostante la sconfitta, però, la Prima Squadra della Capitale ha mostrato tutto il suo orgoglio e il suo coraggio, come testimoniato anche da Ciro Immobile sui social.

«Abbiamo lottato nonostante le difficoltà, usciamo a testa alta con la voglia di poter ritornare al più presto in questa competizione. Adesso testa al campionato. Forza Lazio!» ha scritto il Bomber biancoceleste, fiero della sua squadra e dei suoi compagni. L’obiettivo è di centrare ancora una volta il quarto posto, per vedere Re Ciro esultare in Champions ancora una volta.