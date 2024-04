Immobile Lazio, Caicedo tuona: «Ciro va rispettato!». Poi consiglia i biancocelesti sul mercato

Immobile-Lazio, Felipe Caicedo, ex attaccante biancoceleste, ha difeso il classe ’90 dalle tante critiche: le dichiarazioni

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex Lazio Felipe Caicedo ha dichiarato:

PAROLE – «Felipe Anderson? Penso abbia deciso di tornare in Brasile per la famiglia. Lui è un ragazzo d’oro, di cuore. Quindi avrà inciso. Ma sono convinto che darà il massimo fino alla fine. Certo che sostituirlo sarà un problema. Parliamo di calciatori importanti che andrebbero rimpiazzati con gente di livello. Non è facile, bisogna investire tanto. Obando alla Lazio sarebbe interessante, é un 2006 ecuadoriano dal grande futuro. Immobile? Va rispettato! Sarà lui a capire quando sarà giusto lasciare la Lazio».