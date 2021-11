Immobile azionista: l’investimento fatto dal capitano della Lazio

Immobile ha rilevato una quota di Orapesce srl, piattaforma digitale per l’acquisto e la consegna a domicilio di pesce fresco

Immobile nel bunisess on line. Come riportato da Il Tempo Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, investe sulla vendita di pesce online. Attraverso la sua 9 Invest, ha rilevato una quota di Orapesce srl, piattaforma digitale per l’acquisto e la consegna a domicilio di pesce fresco.

La società ha da poco raccolto 1,15 milioni di euro da oltre 100 investitori tramite una campagna di crowdfunding, ed è stata lanciata nel marzo 2018 da Giacomo Bedetti e Alberto Mazza.