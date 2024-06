Immobile Lazio, la società RICORDA il gol numero 200: il post social – VIDEO

Tramite i propri profili social, la Lazio ha ricordato il duecentesimo gol di Ciro Immobile con la maglia biancoceleste.

👑 The King sends the Olimpico into a frenzy getting his 200th goal for the Eagles!#SSLSeasonRecap ⏪️ pic.twitter.com/1fFV7ebTBO

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 13, 2024