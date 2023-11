Immobile lascia la Lazio, nuove voci dall’Arabia: lo vogliono per sostituire lui. Il club saudita non vuole mollare il centravanti

Secondo quanto riporta Repubblica, in Arabia si parla di un interessamento dell’ Al-Ahli per Ciro Immobile. L’idea del club saudita sarebbe quella di prendere il centravanti della Lazio come sostituto di Firmino. Per ora però sono solo voci.