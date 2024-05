Immobile: «L’arrivo di Tudor ha creato in noi questa SENSAZIONE»

Immobile, l’attaccante biancoceleste racconta cosa ha creato l’arrivo di Tudor nello spogliatoio della Lazio

In occasione dell’evento di Padel, ai microfoni dei cronisti presenti Ciro Immobile ha analizzato l’arrivo di Tudor alla Lazio e ha anche parlato di Sarri

PAROLE – Quando si cambia allenatore in realtà si hanno quelle scintille emotive che ti fanno poi raggiungere determinati risultati, siamo stati bravi a capire subito quello che cercava Tudor perché siamo passati da un estremo a un altro. Con Tudor abbiamo avuto quella scossa che ci ha permesso di risollevarci in campionato, peccato per la Coppa Italia perché abbiamo fatto una partita di ritorno importante e abbiamo pagato quella d’andata

SARRI – Quando è andato via Sarri credo che la Lazio abbia fatto una scelta basata anche sul futuro. Stiamo facendo un percorso con Tudor e credo che la società andrà avanti su questa linea. Immobile sta bene nel progetto di Tudor? Sì, il vero Ciro, quello tranquillo, non ha grosse preoccupazioni. Bisogna solo finire il campionato, andare in ritiro, resettare, cercare di arrivare in ritiro al massimo della forma per poter ripartire e fare un altro campionato di livello che la gente si aspetta