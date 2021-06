Immobile, l’amicizia con Belotti:«Orgoglioso quando fa gol» – VIDEO

L’amicizia tra Immobile e Belotti è cosa nota: i due ne parleranno a Sogno azzurro. Ecco qualche anticipazione, apparsa sui social

Nonostante la rivalità e il dualismo per una maglia da titolare in Nazionale, la grande amicizia tra Immobile e Belotti è cosa nota. I due ne hanno parlato nel docufilm Sogno azzurro, che andrà in onda su Rai Uno da domani.

«Siamo amici da tantissimo tempo e per me è un orgoglio quando fa gol lui», ha detto il biancoceleste Non è ovviamente mancata la replica del granata: «Basta uno sguardo e a volte ci capiamo, non serve parlarci». Un estratto è apparso sul canale Instagram proprio del Gallo.