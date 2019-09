Ciro Immobile è tornato a segnare in Nazionale dopo ben 2 anni

Uno dei migliori attaccanti del nostro campionato, e dopo la rete segnata contro la Finlandia sembra che il bomber campano abbia ripreso feeling anche con la Nazionale italiana. L’amore del popolo biancoceleste nei confronti di Ciro Immobile è evidente ed è certamente ricambiato. Marco Sommella, agente dell’ex Siviglia, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del proprio assistito e delle voci di mercato che avrebbero voluto il classe ’90 vicino al Napoli. Ecco ciò che ha detto.

INTERESSE PARTENOPEO – «Ciro nutre affetto per il Napoli, in passato non nego che ci sia stato qualcosa. Ora però è il momento di andare avanti, sono convinto che la Lazio possa fare una buonissima stagione», conclude così Sommella.