Immobile, la toccante dedica social del capitano al papà

Immobile, il capitano biancoceleste pubblica un post sui social dove dedica un pensiero a suo papà molto toccante

L’importanza di un papà per il figlio è fondamentale, anche se quest’ultimo è un calciatore famoso e lo sa bene Ciro Immobile. Il capitano dedica un pensiero a suo padre sui social molto toccante che recita quanto segue

POST – Molti dicono che mi hai insegnato a giocare a calcio ma questo conta poco in confronto a quello che mi hai insegnato ad essere per davvero. Un uomo serio,onesto e leale proprio come te. È questo quello che conta davvero Buon compleanno Papà ti voglio bene