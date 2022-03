Immobile, il lungo addio alla Nazionale: Ciro è stanco delle critiche

Ciro Immobile è pronto a dire addio alla Nazionale: non pesano solo i 32 anni ma soprattutto le continue e pesanti critiche ricevute

Ciro Immobile medita il clamoroso addio alla Nazionale a soli 32 anni. Questa la clamorosa indiscrezione rilanciata dal Messaggero e da Repubblica oggi in edicola. Il bomber della Lazio, che ormai vive con uno stato di ansia perenne il suo soggiorno a Coverciano, è stanco delle eccessive critiche, per lui particolarmente ingiuste, ed è pronto a mollare per dedicarsi solo ai biancocelesti.

Vero che l’età è un fattore da non sottovalutare (nel 2026 Ciro avrà 36 anni) ma di mezzo c’è un’Europeo nel quale il 34enne Ciro potrebbe ancora far comodo. Eppure la scollatura è evidente: a meno di una presa di posizione netta dell’attuale CT (o del prossimo) l’addio alla maglia azzurra sembra veramente dietro l’angolo.