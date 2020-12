Immobile, il gol al Napoli è un appuntamento fisso: 4 gol nelle ultime 4 in A

Immobile, il gol al Napoli è un appuntamento fisso

Ciro Immobile si appresta ad incontrare nuovamente il Napoli, squadra a cui è stato spesso vicino in passato. Accostato più volte ai partenopei, Ciro gli ha spesso fatto gol con la maglia della Lazio. Lo scorso anno il bomber di Torre Annunziata andò in rete al San Paolo nell’ultima giornata di inizio agosto agganciando Higuain a 36 reti, record di sempre in Serie A. All’andata Immobile aveva timbrato il cartellino rubando il pallone ad Ospina all’Olimpico. In Coppa Italia Ciro aveva spedito altissimo un calcio di rigore, scivolando davanti ad Ospina. Nella sconfitta del San Paolo della stagione precedente, il 2018/2019, Immobile era andato comunque a segno su assist di Correa, e all’andata aveva segnato forse il gol più bello da quando è alla Lazio, mandando a vuoto l’intervento di tre avversari (nello specifico Koulibaly e Mario Rui) e mettendo il pallone all’incrocio. Negli ultimi quattro precedenti in A Immobile ha sempre colpito il Napoli. La Scarpa d’oro spera di ripetersi contro una delle difese più forti del campionato domenica sera nella Capitale.