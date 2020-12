Immobile non si ferma: in gol in tutte le trasferte stagionali

Ciro Immobile continua a segnare: anche contro il Milan è andato in gol, come in tutte le altre trasferte stagionali

Ciro Immobile non si ferma, e anche nelle sconfitte si prende la scena. Il rigore sbagliato ma anche il gol: a San Siro, il biancoceleste ha segnato un’altra rete, che lo porta a 9 in campionato e che gli regala una piccola consolazione.

Come riporta Lazio Page, il numero 17 biancoceleste ha segnato in tutte le trasferte in cui è sceso in campo questa stagione: Cagliari, Torino, Crotone, Dortmund, Spezia, Benevento e Milan.