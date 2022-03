Immobile 144 gol dal 2016-2017: aggancio a Ronaldo e dietro solo a Messi e Lewandowski

Ciro Immobile è incontenibile: dal 2016-2017 ha segnato ben 144 gol in campionato, agganciando Cristiano Ronaldo nei 5 top campionati

Ciro Immobile è a dir poco incontenibile. Con la rete al Venezia ha segnato la 144ª rete in Serie A da quando veste la maglia della Lazio (dal 2016-2017).

Come riporta Opta, prendendo in considerazione lo stesso arco temporale meglio di lui hanno fatto solo Messi (164 gol tra Liga e Ligue 1) e Lewandowski (185 gol in Bundesliga). Agganciato Cristiano Ronaldo che ha segnato 144 gol tra Liga, Serie A e Premier proprio come Ciro.