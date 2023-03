Immobile, giornata di relax per il capitano tra sole e un buon arrosticino – FOTO

Immobile, in occasione della sosta per la Nazionale il capitano biancoceleste per non forzare il recupero si è concesso qualche ora di svago

La settimana che sta per concludersi ha permesso alla Nazionale di tornare in campo per i primi impegni delle qualificazioni, ma al rientro in campionato Sarri ha bisogno di tutti per la corsa in Champions, anche di Immobile.

Il capitano della Lazio, che sta svolgendo il recupero per tornare a disposizione, approfitta della giornata di sole per trascorrere un meritato relax in compagnia, e con un buon arrosticino da mangiare.