Immobile, giornata da ricordare: gli scatti tra Klose, Zaccagni e Papa Francesco – FOTO

Giornata da ricorda per Ciro Immobile per La Partita per la Pace: ecco gli scatti tra Klose, Zaccagni e Papa Francesco

Giornata da ricordare per Ciro Immobile, testimonial (tra i tanti altri) de “La Partita per la Pace” che si è svolta oggi all’Olimpico. L’attaccante – infortunato – non ha potuto scendere in campo ma ha vissuto comunque grandi emozioni come ha testimoniato lui stesso sui social.

Innanzitutto con lo scambio di doni con Papa Francesco definendo il momento “emozioni uniche” . Ma ci sono belle parole anche per Zaccagni (battezzato fratellino) e Miroslav Klose.