Giordano su Immobile: «Non è al massimo della condizione fisica»

Bruno Giordano – sulle frequenze di TMW Radio – ha commentato le prestazioni di Immobile con la maglia azzurra. Ecco le parole dell’ex centravanti:

«Negli ultimi mesi non lo vedo bene sotto l’aspetto fisico. Può essere nervoso sì, ma non è al massimo della condizione e forse lo sente. Ma ci sta, giocando da così tanto tempo ogni tre giorni. Spero per la Nazionale che al momento giusto torni in condizione».