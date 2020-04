F1, Immobile: «Mi sono divertito, ma preferisco tirare i calci di rigore: è più semplice»

Ciro Immobile, impegnato nella nuova sfida che lo vede tra i piloti della Formula 1 nel Virtual Gp, ha chiuso la gara in diciassettesima posizione

Ciro Immobile dopo la doppia gara di alcuni giorni fa è tornato nuovamente in pista. Nel gp di Cina andato in scena questa sera, il bomber della Lazio è andato leggermento meglio rispetto alla volta precedente, chiudendo in diciassettesima posizione.

Al termine della gara, il capocannoniere della Serie A, ha rilasciato dichiarazioni a caldo ai microfoni di Sky Sport:

«Più tensione oggi che per un rigore? Il rigore mi viene più semplice, è il mio lavoro (ride, ndr). Oggi meglio, peccato per la partenza, qualcuno mi ha sbattuto fuori. Ho perso tutto, anche un po’ di fiducia. Avevo un buon ritmo. L’emozione è sempre quella, mi sono divertito. Vi faccio i complimenti per aver organizzato questo. Abbiamo fatto passare qualche ora piacevole alla gente, soprattutto in questo momento complicato».