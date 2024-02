Immobile eroe di Champions: cambia il suo futuro? - Lazio News 24

Tentato dall’Arabia, ora Ciro Immobile sta ritrovando gol e felicità: come cambierà il suo futuro con la Lazio?

Erano frequenti i malumori per Ciro Immobile, tra infortuni e panchine. Ora però il capitano della Lazio sta ritrovando la condizione, e con essa anche i gol. Ultimo, quello di ieri sera contro il Bayern Monaco in Champions League.

L’Arabia Saudita in estate ha provato a sedurlo, ma il numero 17 ha rimandato ogni discorso in estate. Possibile però che il ritrovato feeling con il gol possa deciderlo a declinare in maniera definitiva ogni pensiero rivolto ai contratti faraonici provenienti dal calcio arabo.