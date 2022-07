Immobile e Radu, siparietto sui social: «Ti devo sempre spiegare tutto»

Divertente siparietto andato in scena su Instagram tra Ciro Immobile e Stefan Radu: ecco il post – FOTO

Regna il buon umore e l’armonia ad Auronzo di Cadore in questi primi giorni di ritiro. Come testimoniano le parole e le immagini provenienti dalle Tre Cime di Lavaredo, il gruppo è unito e compatto in vista dell’inizio di stagione.

Stamattina è andato in scena un divertente siparietto sui social tra Ciro Immobile e Stefan Radu. I due sono ai box e hanno saltato la rifinitura di questa mattina ad Auronzo. Il capitano biancoceleste ha ricondiviso su Instagram un video pubblicato dalla società mentre chiacchierava con il difensore romeno, ironizzando: «Boss, ti devo spiegare sempre tutto».