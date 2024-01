Immobile e Luis Alberto: il punto sulle loro condizioni, ancora alle prese con i problemi fisici

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio, ci sarebbe ancora tanta preoccupazione per quanto riguarda le condizioni di Ciro Immobile e Luis Alberto, usciti acciaccati dalla sfida contro l’Empoli.

Molti dubbi su quando potrebbero tornare in campo, ma difficile che il loro rientro possa essere prima della sfida di Coppa Italia e della Supercoppa.