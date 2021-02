Immobile e la premiazione per la Scarpa d’Oro: ecco l’idea della Lazio

Ciro Immobile aspetta ancora di essere insignito del premio più ambito, la Scarpa d’Oro 2020: ecco l’idea della Lazio

Ieri pomeriggio Ciro Immobile ha ricevuto il premio AIC come capocannoniere del 2020. La consegna era stata posticipata a causa del Covid e del calendario pieno di impegni. Il premio è stato doppio: come top bomber e come centravanti nella top 11 stilata al termine della Serie A 2019-2020.

Tuttavia l’attaccante campano aspetta di ritirare il premio più ambito, ossia la Scarpa d’Oro 2020. Gli organizzatori premono da tempo per consegnargliela ma la Lazio sperava di allestire il palco in un Olimpico popolato e non dentro uno stadio con pochi intimi. Non è stato possibile e non lo sarà a causa della pandemia. Da qui l’idea del club di organizzare una cerimonia speciale da red carpet: una location storica di Roma per l’uomo che sta cambiando la storia della Lazio.