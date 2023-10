Immobile è da 4 per Gazzetta: «Condizione disastrosa, non può essere titolare in queste partite». Il voto del quotidiano

Anche La Gazzetta dello Sport ha valutato la prestazione dei giocatori della Lazio nella partita di Champions contro il Feyenoord. Duro il voto del quotidiano ad Immobile che gli ha dato solo 4.

IMMOBILE 4– «Tocca 15 palloni in 55 minuti: non è solo colpa sua, ma la condizione è disastrosa. Farlo giocare da titolare in gare come questa non serve a recuperarlo, ma a metterlo in difficoltà».