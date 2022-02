Immobile e Acerbi dall’inizio col Porto, Sarri pronto a sciogliere il dubbio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Immobile e Acerbi sono pienamente recuperati dal punto di vista clinico: Sarri deciderà oggi come gestirli tra Porto e Napoli

Maurizio Sarri ritroverà oggi contemporaneamente a Formello sia Ciro Immobile che Francesco Acerbi. L’attaccante ha superato lo stato febbrile che gli aveva fatto saltare l’Udinese e oggi svolgerà la rifinitura coi compagni, Acerbi si allena in gruppo già da lunedì senza alcun problema.

Come riportano le edizioni odierne di Messaggero e Repubblica, il Comandante deciderà oggi nella rifinitura come gestire i due leader biancocelesti tra Porto e Napoli, due big match che possono definitivamente indirizzare la stagione. Le idee sembrano essere abbastanza chiare: l’attaccante, pur con un minutaggio limitato (si è allenato a casa ma gli manca la confidenza col campo), dovrebbe partire dall’inizio con Felipe Anderson e Cabral, in vantaggio su Moro e Romero.

Discorso diverso per il centrale che dovrebbe invece partire dalla panchina domani cercando di accumulare minutaggio in corso d’opera per poi ripresentarsi dal primo minuto nella sfida di domenica sera contro il Napoli. L’allenamento di oggi pomeriggio scioglierà gli ultimi dubbi.