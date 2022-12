Immobile, doppio obiettivo: trono dei bomber e Champions con la Lazio

Ciro Immobile è pronto a riprendersi la Lazio dal prossimo 4 gennaio: l’attaccante vuole il trono dei bomber e la qualificazione in Champions

Si avvicina a grandi passi il ritorno di Ciro Immobile. Dopo l’infortunio alla coscia patito lo scorso 16 ottobre contro l’Udinese e i soli 8 minuti giocati nella penultima gara dell’anno contro il Monza, il numero 17 è pronto a riprendersi la Lazio il prossimo 4 gennaio contro il Lecce.

Il numero 17 biancoceleste ha due obiettivi chiari in mente: vincere per la quinta volta la classifica cannonieri e trascinare la Lazio in Champions League. Lo riporta Leggo.