Immobile: «Grazie a tutto lo staff sanitario. Vogliamo essere d’esempio»

Ciro Immobile, centravanti della Lazio e della Nazionale Italiana, ha parlato in occasione della vaccinazione degli Azzurri

I calciatori della Nazionale Italiana sono stati vaccinati all’Ospedale Spallanzani di Roma. Su indicazione del ct Roberto Mancini, infatti, alcuni giocatori hanno ricevuto il vaccino. In occasione di questo evento, Ciro Immobile, centravanti della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole.

«A nome di tutti i calciatori della Nazionale volevamo ringraziare lo staff sanitario per come ci ha accolto. Noi vogliamo essere di esempio e siamo rimasti stupiti da come ci hanno trattato: la speranza è che tutti possano vaccinarsi al più presto. Un ringraziamento speciale al Governo e alla FIGC per l’opportunità che ci hanno dato».