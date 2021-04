Ciro Immobile ha parlato nel post partita di Lazio Benevento. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

SULLA GARA – «Abbiamo fatto 35 minuti eccezionali e dovevamo chiudere la partita prima. Anche se stavamo 3-1 dovevamo fare altri due gol. Nella ripresa abbiamo abbassato la guardia e questo ci serve da insegnamento per chiudere prima la partita».

SUL PRIMO GOL – «Ho fatti tanti gol con questa maglia e ne vado orgoglioso. Sono soddisfatto per i gol di oggi, ma lo sono di più per la vittoria. Dobbiamo andare avanti per questo obiettivo e ci crediamo. Per il primo gol siamo molto al limite: devo rivederlo. Poi ho parlato con Depaoli e anche a lui fa piacere che non gli danno l’autorete».

SULLA CORSA CHAMPIONS – «Ciò che mi rende ottimista è la squadra: non molliamo mai e conquistiamo la vittoria anche al 90′. Siamo determinati e vogliamo andare avanti per la Champions: non molliamo mai fino a che la matematica non ci condanna. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa per lottare fino alla fine e speriamo in qualche passo falso delle altre».

SUL DIGIUNO DAI GOL – «La squadra ha bisogno dei miei gol e ne soffriva come ne soffrivo io quando segnavo. Però non sono ossessionato dal gol e lo dimostra il rigore lasciato a Correa. Vivo per il gol, ma non ne sono ossessionato».

Immobile a Lazio Style Channel

GARA – «Bisogna sempre vedere il alto positivo delle cose, soprattutto di questo secondo tempo. Non cancella i 35 minuti in cui siamo stati devastanti, ma impariamo che non possiamo mai abbassare la guardia. Soprattutto contro squadre come il Benevento».

GOL – «Mai stato un problema per me. L’ho dimostrato coi fatti, ero consapevole che se io non segno non aiuto la squadra. I miei numeri non mi interessano, come posso con tutti quelli che ho segnato? Sarebbe assurdo se me lo dicessero. La squadra ha vinto nel frattempo, i mie compagni mi hanno dato fiducia. Mi serviva un po’ di forma in più».