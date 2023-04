Immobile a Sky: «Ho fatto una promessa alla squadra, ecco quale»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato nel post-partita della gara vinta contro lo Spezia: le sue dichiarazioni a Sky

Intervenuto a Sky al termine di Spezia-Lazio, Ciro Immobile ha dichiarato:

«Mi mancava il gol quest’anno, poi è stato un anno così movimentato per infortuni. La squadra ha sopperito alla mia assenza molte volte e io ho promesso loro che in questa ultima parte di campionato darò il meglio per aiutarli. Abbiamo messo a posto tante cose dal punto di vista difensivo. La qualità c’è sempre stata, ora la esprimiamo al massimo dei nostri livelli e cerchiamo di farlo partita dopo partita. Stiamo facendo tutto quello che ci dice il mister, l’approccio non è stato dei migliori. Lo Spezia lotta punto a punto per salvarsi, non è stato semplice. Devo mettermi a posto fisicamente, poi andrò mille all’ora come ho sempre fatto. Non posso rinunciare al mio essere. E’ stata solo una stagione sfortunata dovuto alla caviglia, quando poi inizi con gli infortuni non si finisci mai. Ma non si molla. Con la Juve avevo dato tutto, oggi ne avevo ancora un altro po’, poi il mister ha deciso di cambiarmi. E poi è entrato Pedro, non uno qualunque, quindi va bene così».