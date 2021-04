Immobile: «Stiamo giocando bene, c’è ancora speranza per la Champions»

Subito dopo il fischio finale della sfida tra Lazio e Milan, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

Termina qui il big match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Milan. Subito dopo il triplice fischio, ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport Ciro Immobile. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA CORSA CHAMPIONS – «Avevo parlato all’inizio della gara e avevo detto che per noi era l’ultima chance. Affrontavamo una squadra forte e in salute, una diretta concorrente e ci arrivavamo dopo una brutta sconfitta come quella di Napoli. C’è ancora una speranza per la Champions e noi non molliamo: dobbiamo sperare in un passo falso delle altre, ma lottiamo fino alla fine e ci speriamo».

SUL GOL – «Stiamo giocando bene e ci divertiamo: sono contento per il gol e per l’assist al primo gol del Tucu. A me mancava fare gol e far gioire i miei compagni e i tifosi».

SU CORREA E I COMPAGNI – «Con il Tucu giochiamo molto bene e ci divertiamo insieme, oggi sono molto contento per lui. Anche con Sergej e Luis ci troviamo bene e hanno dei tempi pazzeschi. Sono veramente orgoglioso di quanto fatto oggi».

SUL PALLONETTO A DONNARUMMA – «Fare un pallonetto a Donnarumma è impossibile, devi essere veramente preciso. Io forse lo sono stato, perché ho preso il palo. Dopo la parata che mi ha fatto al primo tempo, poi, si vede che è veramente un fenomeno».