Caso Immobile? Parla di Canio: «Per Sarri meglio Felipe centravanti, Ciro sparisce dal campo»

Caso Immobile? Parla di Canio: «Sparisce dal campo, così è meglio Felipe». Le parole dell’ex attaccante biancoceleste

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, ha parlato così a Il Messaggero del momento difficile che sta vivendo Immobile.

IMMOBILE – Un problema sottovalutato dalla società e dallo stesso Sarri, per il quale il centravanti ideale è Felipe. Ciro segnava trenta gol a stagione quando guardava la porta e attaccava lo spazio nel 3-5-2. Costretto a giocare di spalle, come in Nazionale, sparisce dal campo. Il modulo e l’età non lo aiutano.