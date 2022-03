Italia, De Napoli: «La bravura di Immobile è a prescindere dai gol»

L’ex giocatore azzurro Nando De Napoli ha spiegato l’importanza di Immobile all’interno della Nazionale: le sue parole per Leggo

L’ex giocatore azzurro, Nando De Napoli, ha parlato dell’impegno di questa sera dell’Italia contro la Macedonia, soffermandosi sull’importanza di Immobile. Le sue parole per le colonne di Leggo:

«Farà la differenza? Lo spero vivamente perché è un grande profilo. Anche quando giocavo in Nazionale c’erano alcuni attaccanti che segnavano moltissimi gol nei rispettivi club ma in azzurro avevano un rendimento differente. Tuttavia, non va dimenticato, così come ribadisce spesso Mancini, che la bravura di Immobile è pure quella di muoversi negli spazi e aiutare la squadra. A prescindere dalle reti».