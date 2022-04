Immobile da record: tripletta in almeno 7 match di Serie A dal 2013-2014

Immobile, con la tripletta al Genoa, ha stabilito un record: dal 2013-2014 ha segnato 3 reti in almeno 7 gare di Serie A: nessuno come lui

Ciro Immobile continua a macinare record su record. Con la tripletta di oggi infatti, come riporta Opta Paolo, il numero 17 biancoceleste ha segnato una tripletta in in 7 match distinti in Serie A.

7 – Dal 2013/14 ad oggi (stagione della sua prima tripletta nel massimo campionato), Ciro #Immobile ha segnato in 7 match distinti di Serie A almeno 3 gol, piu di qualsiasi altro giocatore nella competizione. Straripante.#GenoaLazio pic.twitter.com/1iBvO2yDYu — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 10, 2022

Dal 2013-2014 nessuno come lui nel massimo campionato italiano.