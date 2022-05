Immobile da record: terza volta capocannoniere con la Lazio, eguagliato Signori

Ciro Immobile da record: il capitano della Lazio è diventato capocannoniere per la terza volta con la maglia biancoceleste

Non era in campo a correre e faticare con i compagni ma Ciro Immobile ha potuto esultare dalla tribuna per aver vinto la classifica capocannonieri per la quarta volta nella sua carriera: 27 reti, battuto Vlahovic a 24.

Ciro è il primo italiano a riuscirci, anche se il record assoluto nella storia del torneo è di Gunnar Nordahl (cinque). Il primo trionfo fu con la maglia del Torino nel 2013-‘14, poi gli altri tre con la Lazio: 2017-‘18, 2019-‘20 e 2021-‘22. Eguagliato un mostro sacro come Beppe Signori che anche lui si impose per tre volte con la maglia con l’aquila sul petto.