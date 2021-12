Immobile da record: preso Savoldi nella classifica dei cannonieri all time

Ciro Immobile continua a macinare record su record: la doppietta di ieri contro la Samp gli vale l’aggancio a Savoldi

Ciro Immobile continua a zittire gli scettici di professione segnando goal a ripetizione. Dopo la rete contro l’Udinese di giovedì scorso, ieri è arrivata un’altra doppietta decisiva per la vittoria contro la Sampdoria. L’attaccante è salito così a quota 166 centri con la maglia della Lazio.

Tuttavia, come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, i goal di ieri hanno permesso a Immobile di salire a 168 reti nella graduatoria all time dei bomber in Serie A, agganciando Savoldi al sedicesimo posto. Il dato da sottolineare è che l’ex Torino ha segnato questo numero di reti in sole 274 presenze rispetto alle 405 dell’ex Napoli. Immobile, tra gli attaccanti ancora in attività, è secondo dietro a Quagliarella che è a 178. Nel mirino dell’attaccante della Lazio ora c’è Amedeo Amedei che è 15esimo con 174 gol all’attivo