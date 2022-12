Immobile, da gennaio l’arma in più di Sarri: questo il suo obiettivo

Ciro Immobile da gennaio sarà l’arma in più a disposizione di Maurizio Sarri: questo l’obiettivo prefissato dall’attaccante

Maurizio Sarri può sorridere pensando al rientro di Ciro Immobile. A partire dal 4 gennaio il capitano biancoceleste sarà l’arma in più (o forse quella principale) a disposizione del tecnico. Dopo 15 giornate di campionato, Ciro è fermo a 6 gol (in 5 hanno fatto meglio di lui). Mai, da quando è a Roma, aveva segnato così poco. Complici gli infortuni l’attaccante biancoceleste ha giocato solo 11 partite, ma in 2 di queste (Udinese e Monza) ha totalizzato appena 33 minuti. Rispetto ai suoi standard è stato poco presente e, di conseguenza, ha segnato meno.

In questa edizione della serie A Immobile ha segnato un gol ogni 136 minuti giocati. Sempre considerando le prime 15 partite di serie A, l’annata migliore del capitano è stata quella 2019- 20, quando era a quota 17 con una media di un centro ogni 70 minuti. Nel campionato in corso non ha potuto dare il contributo che solitamente garantisce, ma da gennaio tornerà finalmente riposato. Non vorrebbe chiudere il campionato con meno di 20 centri (da quando è a Roma gli è capitato solo nel 2018-19, quando si fermò a 15): servirebbero 14 reti nelle restanti 23 giornate. Non impossibile. Lo riporta il Corriere della Sera.