Immobile chiede consiglio a Graziani per la PS5 – VIDEO

Ciro Immobile ha chiesto sui social un aiuto ad un grande ex del calcio italiano, per essere letale non solo in campo, ma anche sulla console

Con i suoi gol e le sue prestazioni sta trascinando ancora la sua Lazio. Ciro Immobile, infatti, ha messo a segno fino ad ora 19 gol in 24 partite: numeri incredibili, che stanno facendo volare la squadra di Inzaghi. Al bomber di Torre Annunziata, però, non basta.

Infatti, Re Ciro vuole eccellere anche nei video-game e, per questo, ha chiesto consiglio sui social ad un grande ex del calcio italiano. Si tratta di Ciccio Graziani, che in un video su Instagram pubblicato dal numero 17 biancoceleste, ha dato qualche dritta su come eccellere a FIFA 21 per la PS5.