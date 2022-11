Immobile ora corre: l’obiettivo è tornare subito al top

Ciro Immobile ora corre verso il rientro. Il suo obiettivo è tornare subito al top, magari già nel mese di dicembre

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Sarri spera di averlo pienamente recuperato quando riprenderanno i lavori in quel di Formello, ossia a fine mese. L’infortunio, e la successiva ricaduta, sembrano essere un ricordo. Il bomber, soprattutto in questa stagione. sta mettendo in mostra una certa fragilità muscolare: sei i match saltati. Un qualcosa che non gli era mi successo dopo 15 giornate.

La Lazio ha però bisogno del miglior Ciro per coronare il sogno Champions. E già dal 4 gennaio contro il Lecce il Re riprenderà la sua corsa verso il quinto titolo di capocannoniere. Per raggiungere ancora nuovi record e nuovi traguardi con l’aquila sul petto.