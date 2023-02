Dietro Immobile il nulla, resta Ciro il titolare della Nazionale che tra un mese inizierà le qualificazioni europee

Come sottolinea il Corriere dello Sport a un mese dalla gara di Napoli che vedrà la Nazionale di Mancini impegnata conto l’Inghilterra nel debutto delle qualificazioni europee verso Germania 2024, Ciro Immobile è il grande favorito per guidare l’attacco azzurro.

Raspadori si è stirato e chissà se riuscirà a recuperare in tempo utile. Scamacca non gioca da metà gennaio, il West Ham lo sta aspettando dopo un infortunio al ginocchio (domenica era in panchina contro il Tottenham), Kean entra ed esce senza continuità dalla Juve, Pinamonti non decolla al Sassuolo, Belotti fatica con la Roma. L’attaccante della Lazio sembra l’unica soluzione credibile.