Lazio, Ciro e Jessica Immobile ospiti a C’è Posta per Te per Arianna

Ciro e Jessica Immobile ospiti a C’è Posta per Te. Il numero 17 della Lazio è stato chiamato per fare una toccante sorpresa ad Arianna

Ciro e Jessica Immobile a C’è Posta per Te. Il programma di Canale 5 del sabato sera, condotto da Maria De Filippi, ha visto come protagonista il bomber della Lazio, chiamato in studio per fare una sorpresa ad Arianna.

L’attaccante – come ha spiegato la conduttrice – era l’idolo del fratello della ragazza, scomparso all’età di 13 anni, nonostante tifasse Juventus.

Ad organizzare la sorpresa, sono stati i genitori di Arianna che hanno voluto ringraziarla per non aver fatto mai pesare loro la sua sofferenza e scusarsi di averla trascurata dopo il lutto.

Un’emozione grande per tutti, soprattutto per Ciro che ha regalato alla giovane la sua maglia, il sogno del fratello, ringraziandola di essere un vero esempio per i tanti telespettatori.

Un momento toccante che si è concluso con l’apertura della busta e un grande abbraccio.