Immobile, Ciro a Jessica: «Non ho fatto la quarantena con Acerbi perchè non sa cucinare!»

Lazio, siparietto in casa Immobile: Ciro e Jessica sono stati ospiti della diretta Instagram della pagina ‘Che fatica la vita da bomber’

Un siparietto social tutto da ridere. Ciro e Jessica Immobile sono stati gli ospiti della diretta diella pagina ‘Che fatica la vita da bomber’: «Il 17? Dice sia per me, ma già lo aveva! Gelosia? Lui si lamenta perchè dice che non lo sono… ma non mi dà modo, sta sempre con me, sono tranquilla. Acerbi? Ormai si chiamano così, ‘amore di qua, amore di là’». E Ciro le fa eco: «Ho scelto di fare la quarantena con lei solo perchè Ace non sa cucinare!».

«Se la Lazio vincesse lo scudetto e Ciro fosse capocannoniere, che regalo gli farei? Un altro figlio», ha dichiarato poi Jessica.