Immobile e Castellanos in coppia, Tudor esclude questa possibilità! Le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del Verona

Alla vigilia del match contro il Verona, il tecnico della Lazio è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Tra i temi trattati anche la possibilità di far giocare in coppia Immobile e Castellanos. Ecco le sue parole.

IMMOBILE IN COPPIA CON CASTELLANOS – «In un piccolo tempo se serve a ribaltare il risultato. C’è un sistema, un modo di giocare in fase offensiva adeguato a certi tipi di giocatori. A volte più giocatori che hanno gol in campo portano più facilmente a fare gol. Ma non vuol dire che se metti tutti quegli attaccanti sei pericoloso, magari in allenamento non ti sei preparato».

