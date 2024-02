Lazio a Cagliari aggrappata a Immobile. King Ciro ha un obiettivo da dover raggiungere

Immobile deve caricarsi la Lazio sulle spalle in quel di Cagliari: ora Ciro ha un obiettivo fissato da dover raggiungere

Tutti aggrappati a Ciro Immobile. In casa Lazio si punta sulla voglia di riscatto del capitano per risalire la china dopo un periodo non certo semplice per via delle numerose critiche che ne sono uscite fuori.

L’attaccante ha fissato l’obiettivo dei 200 gol in Serie A, ormai ad un passo dopo la marcatura numero 199 arrivata nella sconfitta di Bergamo. Sarà il quarto degli ultimi 45 anni, dopo Baggio, Totti e Di Natale, a raggiungere questo traguardo. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, quello che conta in primis sono i tre punti.