Immobile, il Capitano della Lazio è un fan sfegatato di uno sport. Lo sapevate?

Il Capitano della Lazio Ciro Immobile è un grande appassionato di uno sport, tifa una squadra in particolare

Dai campi di gioco ai circuiti più veloci del mondo, Ciro Immobile è uno degli attaccanti più forti della storia della Lazio (sicuramente il più prolifico) e forse dell’intera storia calcistica italiana. Eppure, sanno che oltre per il pallone il bomber biancoceleste condivide una grande passione per la Formula 1.

L’ex Torino non ha mai nascosto di essere un grande fan della Formula 1 e da buon italiano, fa il tifo per la Ferrari. Come dimenticare poi ad esempio, quando durante la pandemia prese parte al “Race For The World” organizzato proprio dall’alfiere del Cavallino rampante Charles Leclerc. E chissà dunque se anche Ciro questa mattina si sarà svegliato alle 7 in punto per guardare il GP di Las Vegas?