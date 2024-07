Immobile Besiktas, Siviglia: «Vi dico la mia sulla decisione di Ciro di LASCIARE la Lazio»

Immobile Besiktas, l’ex difensore biancoceleste esprime il suo parere riguardo il possibile addio di Ciro dalla Lazio

Intervenuto ai microfoni di Notizie. com, Siviglia ha espresso il suo parere riguardo l’addio alla Lazio di Immobile rilasciando a riguardo queste parole

PAROLE – La mia idea sulla decisione di Ciro è che bisogno accettare la sua scelta e bisogna accettare questo grande cambiamento che la società e lui stesso stanno mettendo in atto. Immobile ha fatto degli anni stupendi alla Lazio, un giocatore che ho personalmente sempre adorato perchè ha grandissima qualità. E lo ha dimostrato con i numeri. Il suo è stato un percorso straordinario che gli ha permesso di vincere addirittura la Scarpa d’Oro. Numeri che hanno permesso a Ciro ma anche alla Lazio di compiere un percorso straordinario. Forse a 34 anni se ci fosse stata l’idea di proseguire insieme si sarebbe già palesata l’idea sia da parte della Lazio che da parte dell’attaccante. La volontà di andare al Besiktas e andare a chiudere all’estero una carriera stupenda, è comunque un giusto riconoscimento per Ciro, andando anche, perchè no, a monetizzare l’ultimo contratto. Se le cifre che sono uscite sono giuste e si parla di sei milioni per due, per me è un aspetto corretto se ha deciso di fare questo genere di scelta e va comunque rispettata

IL PERCORSO DI IMMOBILE – Tra l’altro secondo me non dobbiamo dimenticare il percorso che ha fatto lo stesso Ciro che dopo aver fatto benissimo al Torino, ha scelto di andare all’estero, ma sia a Siviglia che a Dortmund ha palesato qualche difficoltà. Tornando in Italia, a Roma, alla Lazio, a Roma, si è sentito al centro di un progetto e poi ha fatto il percorso straordinario che conosciamo. Anche i nuovi che arriveranno si dovranno adattare al nuovo contesto e speriamo che possano ripetere il percorso di Immobile per continuare la tradizione dei grandi attaccanti che hanno indossato la maglia della Lazio: da Crespo, a Salas, Vieri, tanti altri fino appunto ad Immobile, tutti giocatori straordinari. I tifosi ora dovranno avere pazienza e dare il tempo ai nuovi arrivati di integrarsi e magari potremmo scoprire tra loro proprio un altro Immobile

IL MERCATO – La Lazio sta dando segnali di grandi cambiamenti, vuole ringiovanire la rosa per creare un nuovo ciclo e la anche la scelta di Ciro rientra in questo cambiamento. Grazie alle indicazioni del nuovo allenatore Marco Baroni, che darà le indicazioni sulle caratteristiche dei nuovi giocatori da acquistare, si sceglierà anche l’eventuale sostituto di Ciro Immobile