Immobile Besiktas, Giannichedda: «Voleva una sfida dove sentirsi IMPORTANTE. Lotito sa benissimo QUESTO»

Immobile Besiktas, l’ex biancoceleste Giuliano Giannichedda parla così della separazione della Lazio dall’ex capitano

In esclusiva per Lazionews24, Giuliano Giannichedda ha così parlato della separazione di questa estate da Ciro Immobile.

LE PAROLE – «Sicuramente ad Immobile mancherà l’ambiente Lazio, ma è chiaro che se Ciro ha fatto questa scelta è perchè voleva ripartire per una nuova sfida e sentirsi importante. Per la Lazio perdere Immobile può essere un contraccolpo ma più che altro perchè la squadra ha visto andare via le colonne importanti, perchè oltre a lui hanno lasciato Felipe Anderson, Luis Alberto e l’anno scorso Milinkovic. Lotito? Il presidente sa benissimo che il giocatore era un punto di riferimento nello spogliatoio, e si augura chiaramente che questo addio non possa incidere realisticamente sul morale della squadra e sul campo a livello tattico».

